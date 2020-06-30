"Возможно, получит судимость": Волочковой может грозить уголовное дело после скандала с полицией - адвокат

Вадим Карасев

Накануне 44-летняя Анастасия Волочкова закатила скандал, нахамив полицейским после посещения закрытого на карантин Серафимо-Дивеевского монастыря. Адвокат Александр Трещев не исключает, что балерине может теперь грозить уголовное дело.

"Вне всякого сомнения, подобное поведение является противоправным деянием и влечет наказание от административного штрафа до возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что в действиях Анастасии Волочковой будет усмотрен состав преступления и она получит судимость. Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош", - заявил "Вечерней Москве" член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев.



Как считает адвокат, "звездный статус" Волочковой, с помощью которого она собиралась "решить вопрос", может на самом деле сослужить дурную службу балерине.

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Согласно УК РФ, оскорбление представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности, наказывается, среди прочего, исправительными работами на срок до одного года.

Накануне в сети было опубликовано видео, на котором Анастасия Волочкова в разговоре с полицейскими называет себя "примой-балериной всея Руси". При этом она отказалась подписывать протокол, начав хамить и угрожать правоохранителям.



Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: "Анастасия, вы — большая молодец", а вы занимаетесь какой-то ****** просто. Ну серьезно. А что щас? Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ре-бя-та! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь.

Анастасия Волочкова удивилась, услышав требование стражей правопорядка покинуть закрытое село.

Покинуть Дивеево? Да вы в своем уме? Меня дети и люди в храмах этих ваших вот, церквях, они меня здесь любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!





"Дайте мне мой телефон. Я сейчас позвоню человеку, который действительно, который поставил того, кто сейчас это все делает. Вы хотите скандала? Вы хотите реально скандала? Да, они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном. Если они сейчас это не закончат — я им такое завтра устрою. Они просто ****, я серьезно тебе говорю об этом. И это так и будет", - цитирует Волочкову издание NN.ru.



Как писал NEWSTES, ранее СМИ раскрыли долги Бони и Волочковой на сотни тысяч рублей.