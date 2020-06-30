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Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев

Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все детские сады в Подмосковье откроются с понедельника, 6 июля, сообщает РИА «Новости». 

«У нас огромный запрос на детские сады, открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили, требовали, как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск», – сказал Воробьев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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