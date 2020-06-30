Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе

Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе

В Анапе ребенок скончался после того, как его засыпало песком на пляже. Как сообщается на сайте Следственного комитета, по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно предварительным данным, восьмилетний ребенок залез в яму, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка. Увидев произошедшее, его брат позвал родителей, которые и извлекли ребенка из-под завала. Мальчик не подавал признаков жизни. Вызванная бригада скорой медпомощи попыталась его реанимировать, но позже констатировала смерть.

РЕН ТВ приводит некоторые подробности произошедшего – по версии телеканала, семья ночевала в двух палатках. Дети проснулись рано утром и начали играть, один из мальчиков закопал другого в песок, а затем побежал звать отца.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Канье Уэст поделился новой песней
Канье Уэст поделился новой песней
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе
Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Самая молодая конгрессвумен США заявила о пробуждении страны
Самая молодая конгрессвумен США заявила о пробуждении страны
Песков про «пожизненного президента»: Такая должность не предусмотрена
Песков про «пожизненного президента»: Такая должность не предусмотрена
Reddit и Twitch забанили поддерживающие Трампа каналы
Reddit и Twitch забанили поддерживающие Трампа каналы
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по Конституции
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по
Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США
Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США
СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв
СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой

Еще по теме

На пляже под Анапой умер мальчик, закопанный братьями в песок
По факту смерти ребенка после операции в ивановской больнице возбудили дело
СК расследует смерть девочки на прогулке в детском саду в Москве
В Татарстане полуторагодовалый ребенок умер от удара током