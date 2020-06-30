Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе

Вадим Карасев

В Анапе ребенок скончался после того, как его засыпало песком на пляже. Как сообщается на сайте Следственного комитета, по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Согласно предварительным данным, восьмилетний ребенок залез в яму, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка. Увидев произошедшее, его брат позвал родителей, которые и извлекли ребенка из-под завала. Мальчик не подавал признаков жизни. Вызванная бригада скорой медпомощи попыталась его реанимировать, но позже констатировала смерть.

РЕН ТВ приводит некоторые подробности произошедшего – по версии телеканала, семья ночевала в двух палатках. Дети проснулись рано утром и начали играть, один из мальчиков закопал другого в песок, а затем побежал звать отца.