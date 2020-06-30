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«Желтые перья»: Чем подкормить лук, если он желтеет?

«Желтые перья»: Чем подкормить лук, если он желтеет?

Незаменимое растение на любом огороде — это конечно лук. Он есть абсолютно у всех ведь его добавляют в большинство блюд. Лук мы используем в супах салатах и едим в чистом виде для укрепления иммунитета. Зачастую на своем огороде мы сталкиваемся с чем, что лук начинает желтеть. Желтые концы приходится отрывать и дальше он уже не растет. Что же нужно делать чтобы зеленый лук перестал желтеть.

Желтые листочки могут появиться из-за множества причин, например, жаркая погода, плохой подкорм или всему виной вредители. Чтобы понять, как бороться с желтизной нужно понять почему причину ее возникновения.


Содержание


1 Некачественный полив
2 Избыток влаги  
3 Подкорм
4 Вредители

Некачественный полив

Самой распространённой причиной появления желтых листьев это некачественный полив. В жаркую солнечную погоду лук нуждается во влаге и необходимо исправить ситуацию и полить растение.  Чаще всего лук мы выращиваем в открытом грунте, и там земля впитывает в себя много влаги. Стоит заметить, что лук не требует ежедневного полив и достаточно хорошо его поливать два раза в неделю.

Избыток влаги  

Вторая причина то переизбыток влаги. Если лук поливать сильно часто, то можно добиться того, что он начнет гнить и тем самым листья станут желтеть. Если на улице прошел дождь не стоит поливать лук повторно. После хорошего дождя лук принял в себя достаточно жидкости и дополнительный полив может привести в гибели растения.

Подкорм

Плохой подкорм сказывается не только на желтизне, но и на качестве лука. Это растение требует достаточное количество азота, которое есть во многих удобрениях. Отличным удобрением для лука является куриный помет. Он хорошо насыщает всеми нужными витаминами и минералами, которые необходимы для большинства растения, в том числе и зеленый лук.

Вредители

Почти каждое растение сталкивается с нападками вредителей, которые губят растения, не давая им созреть. Можно, как и многие прибегнуть к химическим средствам, а можно и воспользоваться народными.

Для вредителей понадобится:


Смесь золы 1 ст.
Красный перец 1 ст.л.
Махорка 1 ст.л.

Смесь этих компонентов при распылении на растение поможет избавиться от луковой мухи и других вредителей, а также предотвратить появления желтых листьев.

Ели вы не хотите, чтобы ваш лук стал желтеть, проделывайте все манипуляции правильно. Также можно заранее обрабатывать поверхность земли табачной пылью или чесночной настойкой. Это поможет избавить ваши растения от появления вредителей, и моли, а также поможет вырастить качественный урожай.

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По материалам: planktons

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