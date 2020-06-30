Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным

Вадим Карасев

Мирослава КарповичФото: @m1r0slava_karpovich

Российской актрисе и модели Мирославе Карпович начали угрожать из-за слухов о романе с коллегой Павлом Прилучным. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».

В нем были опубликованы скриншоты комментариев в Instagram, на которых видно, что звезде «Папиных дочек» пишут оскорбления, а также предрекают несчастливые отношения с артистом. Артистку назвали «страшной скелетиной» и обвинили в связи с женатым мужчиной.

Уточняется, что Карпович начали критиковать после появления фотографии, на которой она запечатлена на совместной прогулке с Прилучным. Сама актриса никак не комментирует слухи о романе и удаляет из профиля комментарии, связанные со звездой «Мажора».

В конце февраля стало известно, что Прилучный разводится со своей супругой Агатой Муцениеце. В апреле она опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции. Прилучный отрицает эти обвинения. Позднее Муцениеце заявила, что не считает себя врагом актера и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние придет в норму.