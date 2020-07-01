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Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевших

Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевшихФото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что удивлен появлением в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова большого числа потерпевших. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

По его словам, впервые за 20 лет практики он видит, чтобы между родственниками шла такая борьба. «Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — сказал юрист. Он уточнил, что потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники, сожительница погибшего Захарова не входит в этот список.

Также Пашаев отметил, что компенсация семье погибшего должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.

30 июня стало известно, что новым, четвертым потерпевшим стал младший сын Захарова Валерий. Теперь он может участвовать в суде и требовать компенсацию с актера.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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