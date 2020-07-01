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Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы

Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквыФото: Linnea Rheborg / Getty Images

Газета The New York Times изменит написание слова black («черный») в своих материалах в знак уважения к темнокожим. Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно новым правилам, при описании «людей и культур африканского происхождения как в США, так и где-либо еще» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.

Исполнительный редактор издания Дин Баке и его заместитель по стандартам Филип Корбетт отметили, что на это решение повлияла ситуация вокруг протестов против расовой дискриминации в США. Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.

Новый стиль согласуется с отношением The New York Times к другим этническим группам в США. Так, слова «азиатоамериканцы» (Asian-American) и «латиносы» (Latino) газета уже давно пишет с заглавной буквы. Такие же правила с недавних пор применяют к «коренным народам» — индейцам и эскимосам (Native и Indigenous).

При этом слово «белый» издание по-прежнему будет писать со строчной буквы. В редакции это объяснили тем, что в журналистской среде ранее не возникало споров о необходимости написания этого слова по-другому. Кроме того, сторонники расового превосходства писали это слово с большой буквы, поэтому подобного следует избегать.

Ранее с аналогичной инициативой выступило агентство Associated Press. 16 июня журналисты заявили, что переняли стиль написания слова «черный» у «афроамериканских изданий».

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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По материалам: lenta.ru

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