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Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400

Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
"Выяснение отношений" между Турцией и США из-за российских С-400 ведет к серьезному расколу в НАТО, заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT.

Так он прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Тьюна, который назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским ЗРК. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции.

"Выяснение отношений между Турцией и США по поводу С-400 стало прецедентом для всего НАТО: член альянса вооружается тем оружием, которое произведено и есть на вооружении у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы. Это ведет к очень серьезному расколу: все-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса", — отметил Кошкин.


Инициатива сенатора Тьюна, по мнению аналитика, направлена на то, чтобы решить этот вопрос "одним ударом", однако это поправка в случае ее принятия не сможет изменить превосходства С-400 над американскими аналогами.

# В мире
По материалам: ria.ru

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