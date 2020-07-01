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Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта

Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По словам представителя ЛНА, частям Хафтара после отвода войск от Триполи и передислокации удалось отразить "массированные, крупные атаки ПНС на Сирт".

"Вооруженные силы смогли отразить это нападение и установили линию обороны на расстоянии от 50 до 90 километров от Сирта. Линия простирается от района Буйрат аль-Хассун до Вади-Джариф", - сказал аль-Мисмари.

Представитель ЛНА также сообщил, что войска ПНС в настоящий момент пытаются сконцентрировать свои силы для новой атаки на Сирт.

# В мире
По материалам: ria.ru

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