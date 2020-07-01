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Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки

Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки

В сети появилось забавное видео, в котором девушка попыталась выполнить трюк с банкой пива. Однако эксперимент пошел по незапланированному сценарию.

В TikTok было опубликовано видео, в котором девушка в коротком розовом платье держит банку пива на баскетбольном мяче.

Тиктокерша в ролике ударяет мяч о землю, после чего неудачно отскочившая банка пива ударяет ее в интимное место. 

Судя по всему, удар был довольно сильным - блогерша согнулась до земли, держась за свои подбитые половые органы.

В то же время девушке удалось открыть пиво - упавшая на землю жестяная банка даже вспенилась от удара.

Как писал NEWSTES, ранее Саратовскую женскую консультацию проветрили при помощи макета матки.

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По материалам: uposters.ru

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