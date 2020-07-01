Белоруссия обвиняет Россию в нарушении двухсторонних соглашений

Влада Некрасова

Реализация Россией налогового маневра в нефтяной сфере нарушает ее двусторонние договоренности с Белоруссией и соглашения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сегодня, 1 июля, заявил белорусский посл в РФ Владимир Семашко.

«Белорусская сторона считает налоговый маневр в нефтяной отрасли в России серьезным нарушением как двусторонних, так и подписанных в рамках Евразийского экономического союза соглашений, которые не допускают введения внутренних пошлин или осуществления подобных этому действий», — сказал он входе онлайн-брифинга.

При этом он подчеркнул, что «мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра, потому что это больно бьет по нашей экономике».

Напомним, в июле 2018 года был принят пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Это привело к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск неоднократно заявлял о необходимости компенсации российской стороной издержек белорусского бюджета из-за проводимой в РФ реформы. По оценке белорусской стороны, потери республики в 2019—2024 годах могут составить около $ 10 млрд. В начале года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый маневр с целью давления на Минск.