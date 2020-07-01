«Бобовые культуры»: Арахис- польза и вред для организма человека
Полезен ли арахис для организма, какие химические вещества содержит в себе арахис, есть ли у него противопоказания, можно ли арахис есть детям. Это, пожалуй, самые распространенные вопросы, которые можно встретить об этом продукте. Арахис полезен далеко не всем и поэтому мы подробно разберем его химический состав и то, как он влияет на наш организм.
Арахис самый дешевый из семейства бобовых. Он богат витаминами и минералами, а также знаменит чем, что помогает снижать давление.
Содержание
1 Химический состав
2 Витамины и минералы
3 Для беременных
4 Для детей
5 Противопоказания
Химический состав
Белки 26.3 гр.
Жиры 45.2 гр.
Углеводы 9.9 гр.
Пищевые волокна 8 гр.
Вода 8 гр.
Калорийность 552 ккал (на 100 гр).
За счет того, что арахис не содержит холестерина его, рекомендуют даже при таких заболеваниях, как язва и гастрит.
Витамины и минералы
Витамины группы В.
Витамины А, D, Е, Н, РР.
Калий и кальций.
Магний и натрий.
Сера.
Кремний.
Железо.
Йод.
Фосфор и фтор.
Медь.
Большое количество аминокислот помогают продукту легко усваиваться. Арахис также способствует:
Улучшению кожи головы и лица.
Помогает при повышенной нервозности.
Восстанавливает работу ЖКТ.
Нормализует давление.
Улучшает работу сердечной мышцы.
У арахиса очень много полезных свойств, например, он помогает предотвратить появление раковых заболеваний, помогает бороться с депрессией, вырабатывает дозу адреналина.
Для беременных
Для будущего малыша женщина употребляет арахис для развития плода. В составе арахиса есть фолиевая кислота, которая необходима для вынашивания ребенка. Конечно стоит заметить, что не стоит злоупотреблять арахисом, чтобы не возникло вздутие и газообразование.
Для детей
В молотом виде арахис дают даже детям для укрепления иммунитета и нервной системы. Арахис помогает ребенку нормализовать сон и снизить риск перевозбуждения.
Противопоказания
Главный вред, который может принести арахис — это сильное газообразование при чрезмерном употреблении. Помимо этого, есть еще ряд противопоказаний, которые необходимо знать.
Аллергическая реакция.
Повышенные тромбоциты в крови.
Ожирение.
Проблемы с суставами.
Варикоз.
Плохая работа кишечника.
Аллергию можно опознать легко так как первые ее признаки — это сильный зуд и покраснение. Также аллергия может вызывать рвоту и анафилактический шок. Следует знать, что не стоит употреблять арахис при кормлении грудью ребенка не достригшего возраста 3 месяцев. Если даже у вас нет аллергии, то у ребёнка она может появиться.