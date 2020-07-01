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«Бобовые культуры»: Арахис- польза и вред для организма человека

«Бобовые культуры»: Арахис- польза и вред для организма человека

Полезен ли арахис для организма, какие химические вещества содержит в себе арахис, есть ли у него противопоказания, можно ли арахис есть детям. Это, пожалуй, самые распространенные вопросы, которые можно встретить об этом продукте. Арахис полезен далеко не всем и поэтому мы подробно разберем его химический состав и то, как он влияет на наш организм.

Арахис самый дешевый из семейства бобовых. Он богат витаминами и минералами, а также знаменит чем, что помогает снижать давление.

Содержание


1 Химический состав
2 Витамины и минералы
3 Для беременных
4 Для детей
5 Противопоказания

Химический состав


Белки 26.3 гр.
Жиры 45.2 гр.
Углеводы 9.9 гр.
Пищевые волокна 8 гр.
Вода 8 гр.
Калорийность 552 ккал (на 100 гр).

За счет того, что арахис не содержит холестерина его, рекомендуют даже при таких заболеваниях, как язва и гастрит.

Витамины и минералы


Витамины группы В.
Витамины А, D, Е, Н, РР.
Калий и кальций.
Магний и натрий.
Сера.
Кремний.
Железо.
Йод.
Фосфор и фтор.
Медь.


Большое количество аминокислот помогают продукту легко усваиваться. Арахис также способствует:


Улучшению кожи головы и лица.
Помогает при повышенной нервозности.
Восстанавливает работу ЖКТ.
Нормализует давление.
Улучшает работу сердечной мышцы.

У арахиса очень много полезных свойств, например, он помогает предотвратить появление раковых заболеваний, помогает бороться с депрессией, вырабатывает дозу адреналина.

Для беременных

Для будущего малыша женщина употребляет арахис для развития плода. В составе арахиса есть фолиевая кислота, которая необходима для вынашивания ребенка. Конечно стоит заметить, что не стоит злоупотреблять арахисом, чтобы не возникло вздутие и газообразование.

Для детей

В молотом виде арахис дают даже детям для укрепления иммунитета и нервной системы. Арахис помогает ребенку нормализовать сон и снизить риск перевозбуждения.

Противопоказания

Главный вред, который может принести арахис — это сильное газообразование при чрезмерном употреблении. Помимо этого, есть еще ряд противопоказаний, которые необходимо знать.


Аллергическая реакция.
Повышенные тромбоциты в крови.
Ожирение.
Проблемы с суставами.
Варикоз.
Плохая работа кишечника.

Аллергию можно опознать легко так как первые ее признаки — это сильный зуд и покраснение. Также аллергия может вызывать рвоту и анафилактический шок. Следует знать, что не стоит употреблять арахис при кормлении грудью ребенка не достригшего возраста 3 месяцев. Если даже у вас нет аллергии, то у ребёнка она может появиться.

# Интересное
По материалам: planktons

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