«Бобовые культуры»: Арахис- польза и вред для организма человека

Алексей Вольцев

Полезен ли арахис для организма, какие химические вещества содержит в себе арахис, есть ли у него противопоказания, можно ли арахис есть детям. Это, пожалуй, самые распространенные вопросы, которые можно встретить об этом продукте. Арахис полезен далеко не всем и поэтому мы подробно разберем его химический состав и то, как он влияет на наш организм.

Арахис самый дешевый из семейства бобовых. Он богат витаминами и минералами, а также знаменит чем, что помогает снижать давление.

Содержание

Химический состав

Белки 26.3 гр.Жиры 45.2 гр.Углеводы 9.9 гр.Пищевые волокна 8 гр.Вода 8 гр.Калорийность 552 ккал (на 100 гр).

За счет того, что арахис не содержит холестерина его, рекомендуют даже при таких заболеваниях, как язва и гастрит.

Витамины и минералы

Витамины группы В.Витамины А, D, Е, Н, РР.Калий и кальций.Магний и натрий.Сера.Кремний.Железо.Йод.Фосфор и фтор.Медь.





Большое количество аминокислот помогают продукту легко усваиваться. Арахис также способствует:

Улучшению кожи головы и лица.Помогает при повышенной нервозности.Восстанавливает работу ЖКТ.Нормализует давление.Улучшает работу сердечной мышцы.

У арахиса очень много полезных свойств, например, он помогает предотвратить появление раковых заболеваний, помогает бороться с депрессией, вырабатывает дозу адреналина.

Для беременных

Для будущего малыша женщина употребляет арахис для развития плода. В составе арахиса есть фолиевая кислота, которая необходима для вынашивания ребенка. Конечно стоит заметить, что не стоит злоупотреблять арахисом, чтобы не возникло вздутие и газообразование.

Для детей

В молотом виде арахис дают даже детям для укрепления иммунитета и нервной системы. Арахис помогает ребенку нормализовать сон и снизить риск перевозбуждения.

Противопоказания

Главный вред, который может принести арахис — это сильное газообразование при чрезмерном употреблении. Помимо этого, есть еще ряд противопоказаний, которые необходимо знать.

Аллергическая реакция.Повышенные тромбоциты в крови.Ожирение.Проблемы с суставами.Варикоз.Плохая работа кишечника.

Аллергию можно опознать легко так как первые ее признаки — это сильный зуд и покраснение. Также аллергия может вызывать рвоту и анафилактический шок. Следует знать, что не стоит употреблять арахис при кормлении грудью ребенка не достригшего возраста 3 месяцев. Если даже у вас нет аллергии, то у ребёнка она может появиться.