Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции

Вадим Карасев

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заставили телеведущую Викторию Боню высказаться о поправках к Конституции. Аудиозапись размещена на YouTube-канале Вована.

Они позвонили бывшей участнице «Дома-2» и представились бизнесменом Евгением Чичваркиным, который проживает в Великобритании. Пранкеры предложили Боне за деньги записать и выложить видео, в котором она должна была рассказать о своем взгляде на новостную повестку и высказаться против поправок к Конституции. Среди прочего, «Чичваркина» интересовало мнение звезды о вреде от вышек 5G и то, согласится ли она приехать в Лондон и «оценить его хорошую постель». «Ой, я люблю хорошую постель очень сильно!» — сказала блогерша.

В ответ на предложение пранкеров Боня заявила, что согласна, но ждет конкретных инструкций. Также блогерша рассказала, что ее публикация будет стоить от пяти до семи с половиной тысяч евро в зависимости от формата. «Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет», — сторговалась она. Пранкеры предложили 10 тысяч евро, на что Боня сказала, что будет рада таким деньгам. Видео соответствующего содержания было размещено в ее аккаунте днем 30 июня.

Насчет вышек 5G она заявила, что «в Европе, конечно такого не будет, но можно регулировать их частоту, которая может влиять абсолютно легко на здоровье». «Понимаешь, здесь, конечно, это не нужно. Здесь люди деньги заносят сюда. Должны жить хорошо», — добавила проживающая в Монако телеведущая.

Ранее Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. «Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают», — заявила она. После этих высказываний ведущую раскритиковали в сети.