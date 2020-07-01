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Черногория изменила главное условие допуска туристов из Украины

Черногория изменила главное условие допуска туристов из Украины

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Черногория изменила условия допуска граждан Украины на свою территорию. В частности, попасть в страну с 30 июня можно также по предъявлению результатов теста на антитела (ранее от туристов требовали только ПЦР-тест).

В сообщении посольства Украины в Черногории в Facebook отмечается, что результаты экспресс-теста на границе не принимают.

ПЦР и ИФА-тесты должны быть сделаны не ранее 72 часов до пересечения границы Черногории. Его нужно будет распечатать, а вот перевод на английский или черногорский не обязателен.

Тест должен быть сделан в любой европейской лаборатории, имеющей аккредитацию ISO 15 189 или ISO/IEC 17 025.

Напомним, ранее стало известно, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии.

Фото discovery.zp.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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