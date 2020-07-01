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Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячиФото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9536, за последние сутки зафиксировано 216 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 1 июля.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июля превысило 10,4 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 170 тысяч. За весь период пандемии скончались 510 632 инфицированных, 5,3 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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