ЦИК озвучил промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Вадим Карасев

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова огласила промежуточные результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По данным, полученным после обработки 30% бюллетеней, поддержали предложенные изменения в Основной закон страны 74% россиян. Против высказались менее 25% принявших участие в плебисците.

Как сообщила Элла Памфилова, по последним данным, в целом по России явка избирателей составила 65%. Эти данные не являются окончательными, обработка бюллетеней продолжается, информация будет обновляться.

Напоминаем, что с 25 июня по 1 июля россияне голосовали по поправкам в Конституцию РФ. Впервые голосование проводилось на протяжении нескольких дней - свои коррективы в традиционный формат внесла пандемия коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность голосовать дистанционно. Система электронного онлайн-голосования также была опробована в России в первый раз.