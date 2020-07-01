Дело Порошенко: суд отложили до 8 июля
Сегодня, 20:12 Влада Некрасова
Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что суд по делу пятого президента Украины Петра Порошенко отложили до среды, 8 июля.
Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, на суд в качестве свидетелей вызовут понятых, которые присутствовали при «вручении подозрения Порошенко в ДБР».
Напомним, избрание меры пресечения Порошенко проходит в рамках дела о назначении в 2018 году Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Обвинение настаивает, что для этого тогдашний президент осуществлял давление на главу СВР.
Изначально прокуратура просила арестовать Порошенко с правом залога в 10 млн гривен, однако позже решила настаивать на личном обязательстве.
Меру пресечения ему избирает скандально известный судья Сергей Вовк.
Именно он в 2012 году вынес обвинительный приговор Юрию Луценко, а в 2019-м принял решение в пользу Андрея Портнова, удовлетворив его иск на 7 млн гривен к Министерству юстиции и Госказначейству (за ущерб, якобы причиненный его репутации).
По материалам: gogetnews.info