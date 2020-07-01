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Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России

Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России

В время встречи с журналистами претендент на пост президента США Джо Байден обещал в случае избрания добиваться новых санкций в отношении России. А действующего президента Трампа он обвинил в неспособности понять суть докладов разведки.

Слова выдвиженца от Демократической партии о планах в международной политике прозвучали на встрече с избирателями и журналистами в штате Делавэр. Джо Байден посвятил речь в основном тому, что действующий президент США, по его мнению, не реагировал должным образом на приближение пандемии коронавируса. Демократ, в частности, упрекнул президента-республиканца в том, что тот не носит медицинскую маску.

Об отношениях с Россией Байден рассказал после вопросов журналистов о реакции властей на появившуюся в прессе информацию о возможном сотрудничестве РФ с талибами. «У меня были прямые беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом. Это, наверное, одна из причин, почему он не желает видеть меня президентом США», – пояснил демократ.

Дональду Трампу выдвиженец посоветовал немедленно звонить в Кремль. Американский политик, по его мнению, должен сказать российскому президенту «Владимир, приятель, если это правда и тут же не прекратится, то у тебя крупные неприятности». Видеозапись выступления опубликована на официальной странице демократа в Youtube.

В случае избрания Байден обещал добиваться новых санкций в отношении России. Отсутствие жесткой реакции на сообщения в печати о талибах демократ объяснил тем, что Дональд Трамп в принципе не способен воспринимать информацию, которую ему предоставляют разведчики и военные.

Напомним, в США на днях возникла медийная шумиха вокруг информации о финансировании Россией талибов. Американские издания утверждают, что РФ провоцировала нападения на военнослужащих США. В МИД России и Кремле назвали эти публикации «уткой» и «незатейливым вбросом».

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По материалам: u-f.ru

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