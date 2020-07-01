Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции

Россия должна будет выплатить €98 тысяч семье жителя Дагестана Марата Сатыбалова, который был до смерти избит в милиции в 2010 году. Согласно решению ЕСПЧ, правоохранительные органы нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, на свободу от пыток и личную неприкосновенность.

Сатыбалов был задержан 2 мая 2010 года, когда ехал с друзьями на шашлыки. Он и шестеро его приятелей зашли в аптеку, чтобы купить обезболивающее; фармацевт подумал, что они ваххабиты и вызвал правоохранителей.

Силовики задержали всех семерых и доставили в РОВД, где их избивали прикладами. У Сатыбалова вырвали часть бороды. После прибытия в отделение родственника одного из задержанных, четверых отпустили, а Сатыбалов и еще двое остались в камере на два дня. Все это время им не давали еды и воды. Затем он попал в больницу, но там не обнаружили никаких серьезных повреждений. 6 мая Сатыбалов был снова госпитализирован. Обнаружилось, что он потерял много крови в результате внутреннего кровотечения. У него были сломаны ребра и проколоты легкие, а также повреждено сердце. На следующий день дагестанец скончался.

По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить в общей сложности 98 тысяч евро родственникам погибшего, а также оплатить 2500 евро судебных издержек.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский флаг
У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский
В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Белоруссия обвиняет Россию в нарушении двухсторонних соглашений
Белоруссия обвиняет Россию в нарушении двухсторонних соглашений
Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы из-за слов об их связи с наркобизнесом
Чеченцы подали в суд на мэра Ниццы из-за слов об их связи с
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию
Воробьев проголосовал по поправкам в Конституцию
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося
Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и лицемерии
Соловьев обвинил назвавшую детей «гаденышами» Собчак в двуличии и
Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России
Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России

Топ на сегодня

От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения

Еще по теме

ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» 12,5 тысячи евро
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 60 тысяч евро матери петербуржца, умершего после пыток в милиции
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию от РФ за помещение в психбольницу
ЕСПЧ обязал РФ выплатить долг по облигациям СССР