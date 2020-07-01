ЕСПЧ обязал Россию выплатить €98000 семье дагестанца, скончавшегося после избиения в милиции

Вадим Карасев

Россия должна будет выплатить €98 тысяч семье жителя Дагестана Марата Сатыбалова, который был до смерти избит в милиции в 2010 году. Согласно решению ЕСПЧ, правоохранительные органы нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, на свободу от пыток и личную неприкосновенность.

Сатыбалов был задержан 2 мая 2010 года, когда ехал с друзьями на шашлыки. Он и шестеро его приятелей зашли в аптеку, чтобы купить обезболивающее; фармацевт подумал, что они ваххабиты и вызвал правоохранителей.

Силовики задержали всех семерых и доставили в РОВД, где их избивали прикладами. У Сатыбалова вырвали часть бороды. После прибытия в отделение родственника одного из задержанных, четверых отпустили, а Сатыбалов и еще двое остались в камере на два дня. Все это время им не давали еды и воды. Затем он попал в больницу, но там не обнаружили никаких серьезных повреждений. 6 мая Сатыбалов был снова госпитализирован. Обнаружилось, что он потерял много крови в результате внутреннего кровотечения. У него были сломаны ребра и проколоты легкие, а также повреждено сердце. На следующий день дагестанец скончался.

По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить в общей сложности 98 тысяч евро родственникам погибшего, а также оплатить 2500 евро судебных издержек.