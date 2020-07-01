Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике

Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике

Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономикеФото: Carlos Barria / Reuters

На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам. Однако подавляющее большинство национальных компаний (свыше 80 процентов) не готовы переориентировать производство на другие рынки, поскольку это может нанести ущерб, пишет Bloomberg.

Так, по словам основателя итальянского обувного бренда Baldinini Джимми Балдинини, для выпуска спортивных товаров компания использует завод в китайском Шэньчжэне, что позволяет снизить затраты на 75 процентов. Производство возможно перенести только в том случае, если итальянское правительство снизит налоги и затраты на рабочую силу.

Инициатива Европейского Союза охватывает широкий спектр вопросов. Стратегия развития фармацевтического сектора — первоочередная задача. По данным немецкой компании Stada Arzneimittel AG, Китай изготавливает около 40 процентов активных фармацевтических ингредиентов. Поэтому, как сообщает Bloomberg, обеспечить стратегическую автономию в этой области будет нелегко для ЕС.

Трудности сохраняются также в автомобильной отрасли, особенно для Германии, которая сильнее других зависит от мировых поставщиков — на их долю приходится 17 процентов производства. В частности, КНР обеспечивает около 40 процентов поставок для немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Франция и Германия решили объединить усилия и бросить вызов Китаю как ведущему производителю аккумуляторов для электромобилей. В ближайшие годы планируется инвестировать около 8,2 миллиарда евро.

По мнению экспертов, европейская экономика начала постепенно восстанавливаться от последствий кризиса, спровоцированного коронавирусом. Значительно улучшились настроения общества относительно сферы занятости, однако в ряде секторов показатели остаются на 60 процентов ниже, чем были до начала эпидемии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов
Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США
Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США
NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам за убийства
NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам
Вступили в силу новые правила для российских водителей
Вступили в силу новые правила для российских водителей
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»
Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»
Названа причина серьезного раскола в НАТО
Названа причина серьезного раскола в НАТО
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Китай сократит расходы компаний, чтобы поддержать рост
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
США: производство свинины в РФ выросло на 26%
Apple может перенести производство iPhone в США