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ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол

ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Германия во время своего председательства в Совете Европейского Союза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Председательство в Совете Европейского союза 1 июля переходит к Германии.

"Почему Европа для Германии столь важна? Объединенная Европа стала для нас уроком, который мы извлекли из чудовищных войн предыдущего столетия. В этой Европе есть место многообразию и терпимости. В этом наша основная черта. Все мы представляем собой гордые национальные государства, и мы неразрывно связаны друг с другом", - сказал посол фон Гайр в своем видеообращении по случаю вступления Германии в председательство Совета, которое опубликовано на сайте посольства.

Он добавил, что у европейских государств общие ценности и правила, на которые Германия может положиться.


"В этом наша сила. В этом наше новаторство. И когда мы рассматриваем масштабные вопросы будущего, мы понимаем, что и на них нам необходимо отвечать сообща. Это вопросы климата и окружающей среды, цифровизации, а также вопросы последствий пандемии – для экономики и для людей. Это также весьма конкретные темы, которыми в ближайшие месяцы будет заниматься Европейский союз", - уточнил посол.

По его словам, с этими темами в схожем формате Германии придется иметь дело и в России. "Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы. Ведь эти вопросы, минуя любые границы, касаются сегодня всех нас – своей актуальности они не утратят и завтра. Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно – сколь тесно мы связаны нашей историей", - заключил фон Гайр.

# Россия
По материалам: ria.ru

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