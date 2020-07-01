Газпром выплатил Польше $1,5 млрд

Вадим Карасев

"Газпром экспорт" выплатил польской госфирме PGNiG $1,5 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Суд полагает, что эта сумма – переплата Польши за газ, поставленный по трубопроводу "Ямал-Европа".

Разбирательства по этому делу были инициированы Польшей еще в 2015 году, решение в пользу Варшавы было принято 30 марта 2020 года. Хотя компания исполнила решение суда, она все еще намерена его обжаловать.

"ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", – говорится в заявлении.

Пять лет назад Варшава потребовала пересмотреть цену, установленную контрактом 19-летней давности. После длительных разбирательств Стокгольмский арбитраж постановил скорректировать формулу в ретроактивном порядке — то есть, изменить цену по уже заключенному и действующему контракту. "Газпром" подал апелляцию, но по регламенту суда она не сможет изменить решение по существу.