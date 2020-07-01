Где находится центр управления Грузией — в Тбилиси, США или Польше?

Влада Некрасова

Глобальное противостояние США и России в дальнейшем, очевидно, будет развиваться по нарастающей. По исторически сложившейся традиции, англосаксы своими руками воевать не любят, не особо умеют, зато пушечное мясо по бросовым ценам используют на полную катушку. Мастера своего дела, надо признаться, благо, что дураков и предателей в мире хватает. Поэтому, несмотря на глобальную занятость, повышенное внимание Грузии все же уделяют.

Вот под их мощным давлением, а точнее, по прямому приказу из тюрьмы был освобожден бывший премьер-министр, он же бывший глава МВД, он же бывший генеральный секретарь бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Вано Мерабишвили. Это тот самый, который при разгоне протестной манифестации, собравшей сотни тысяч граждан Грузии, доведенных до отчаяния от кровавой диктатуры «ЕНД», требовал от подчиненных срочно «раздобыть» несколько трупов. С такими «козырями» на руках, он бы быстрее разобрался бы с оппозицией. Хочется надеяться, что всем понятно, — националы не собирались арендовать трупы в анатомическом театре. Они их из живых людей прекрасно изготовляли сами. Вот такой образчик «политзаключенного». Тогда в Нюрнберге Геринга можно было судить за мелкое хулиганство.

Еще в тюрьме Мерабишвили заявлял, что после освобождения обязательно вернется в большую политику. Вся беда заключается в том, что большую политику он представляет себе исключительно в виде большого террора. Своей главной политической целью он считает борьбу с Бидзиной Иванишвили, лишившим его той «сладкой жизни», которую он себе такими трудами построил, и за то, что заокеанским хозяевам не угодил. Выбор политической партии у Мерабишвили колебался между «ЕНД» и отколовшейся от нее партии «Европейская Грузия». Ее создали интеллектуалы «националов» (как они, во всяком случае, о себе думали) с тем, чтобы отмежеваться от Мишико и его преступлений. Они так и не поняли, почему нацистов в Германии возглавил не какой-нибудь интеллектуал, а Гитлер. Вожди у фашистов должны быть бесноватые. Вано же понял, на кого нужно делать ставку, и готов баллотироваться от «ЕНД» в одном из районов Самцхе-Джавахети, откуда он сам родом. Теперь активизируется законсервированная агентура, мощным потоком пойдут денежные вливания, и, глядишь, вновь всплывет на поверхность нетонущий Вано Мерабишвили.

С его возвращением в большую политику Грузия, конечно же, может спать спокойно. А еще спокойнее она может спать, узнав, какой у нее есть «могучий», «верный», «преданный», а главное, «бескорыстный друг-президент» Польши Анджей Дуда. Ведь он за нее просил в Белом вигваме Большого Отца — самого Дональда Трампа. Он слезно просил не выводить американские войска из Старого Света, не губить его, не отдавать на растерзание русскому медведю.

«Это очень ответственное решение, однако я не отрицаю, что я просил президента Трампа не выводить войска США из Европы, так как европейская безопасность очень важна для меня. Если кто-нибудь спросит меня, готов ли я, чтобы Польша приняла больше американских войск в нашей стране, я, конечно, готов. В 2014 году Россия напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Луганск и Донецк. До этого она напала на Грузию», — заявил Дуда.

Вот благородный союзник и борец с Россией! Ему бы еще со шляхетской гордостью отказаться от Бреслау, Данцига, Штеттина, Кольберга, Глейвица, Кюстрина и от других городов, которые Польше подарил «нехороший» Сталин и «плохая» Россия? Может, для мира в Европе начать с этого? А когда Польша сравняется с Монако и Андоррой, глядишь, и шляхетский гонор с амбициями поубавится, и жить станет легче. Вот с чего пересмотр итогов Второй мировой войны начинать надо.

Просьба не уводить войска понятна. Что такое стокгольмский синдром, когда жертва насилия влюбляется в насильника, всем давно известно. Как себя ведут продажные политические элиты, тоже хорошо известно. Но с чего Дуда, который всегда дудел в американскую дуду, вдруг в Вашингтоне вспомнил Грузию? Да по той же причине, по которой к Саакашвили, праздновавшему на проспекте Руставели молниеносный разгром своей армии в августе 2008 года, приехали президенты Польши, стран Прибалтики, Украины. Они были глубоко благодарны Мишико за то, что он погнал грузин проливать кровь, а им предоставил возможность «воевать» с Россией дипломатическими протестами и мелкими пакостями в Евросоюзе. Грузии и на завтра уготована подобная роль, поэтому любой ценой пытаются вернуть во власть Саакашвили. А дальше по старому принципу — мы храбро встанем грудью за вашей широкой спиной!

Только не надо думать, что Анджей Дуда одинок в своих стремлениях увековечить пребывание американских войск на своей территории. При этом вопрос сочетания суверенитета и независимости с пребыванием иностранных войск становится чисто риторическим — кто за девушку платит, тот ее и танцует. Отыскался след Дуды в Грузии в лице лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили. Ранее он обратился к президенту США Дональду Трампу:

«То, что здесь происходит — это полная иллюстрация того, как продал родину Бидзина Иванишвили, этот представитель Кремля в Грузии. С этим режимом мы покончим через несколько месяцев, после чего начнется реальная деоккупация Грузии. Я обращаюсь к президенту Трампу, чтобы он открыл военную базу в Грузии и разместил на ней атомное ядерное оружие. Атомному чудовищу мы должны противопоставить дружественное нам атомное государство».

В Тбилиси поговаривают, что в советской молодости Шалва был образованным человеком, только газет в день читал на целый рубль. Видно, годы не всегда добавляют мудрости. Бидзина Иванишвили его сильно обидел, когда не взял в создаваемую коалицию «Грузинская мечта», посчитав пустомелей и болтуном. Сегодня Шалико в союзе со своим бывшим злейшим врагом Мишико. И речи в том же духе — реальная деоккупация Грузии оказывается начнется с появлением на ее территории американских войск да еще с ядерным оружием!? Видно, Шалико перестал читать газеты, а то бы узнал, что термин «атомное оружие» не употребляется последние 60 лет.

Вообще-то, нужно отметить, что это не первое обращение Нателашвили к американскому президенту. Он здорово потешил всю Грузию, когда на дальнем фоне Белого дома, в гордом одиночестве гневно клеймил на макароническом английском языке злостного диктатора Мишико Саакашвили. Этот ролик затмил и обесцветил труды всех профессиональных юмористов. Да только если первое обращение было чистым фарсом, то второе для Грузии начинает попахивать трагедией. Глубоководный порт в Анаклия в первую очередь военная база, а не мифический транспортный узел коммерции. Теперь первый пробный шар — американская военная база с ядерным оружием. Почему же озвучить это предложение предоставили политику, к которому общество относится как к городскому сумасшедшему, колоритному юродивому?

Да именно поэтому. Будет общественная реакция отрицательная, сразу можно указать на несерьезность источника, дескать, что с дурачка возьмешь?

Весь этот парадокс будет повторяться изо дня в день, пока люди не привыкнут к мысли, что и база в порту все равно появится, и американская армия с ядерным оружием — капля, как известно, камень точит. Здравый смысл усыпят, страна пойдет на заклание. Что-то же случилось с мозгами того же Нателашвили, яростно критиковавшего «ЕНД» за открытие антироссийского телеканала. А как Россия поступит с базой ядерного оружия по соседству со своими границами. Он считает, что Россия боится США. Где она это продемонстрировала: в Косово, в Крыму, на Черном море, в Сирии? Это до чего же надо деградировать, чтобы вот так строить расчеты!

А что же «Грузинская мечта», которой американцы открыто подготовили смену? Премьер-министр Георгий Гахария в своем ежегодном отчете перед грузинскими законодателями опять уныло перечислял «оккупацию, бордеризацию, похищения людей, ограничения прав на свободное передвижение и прав на здравоохранение», — весь замшелый набор мифологизированных политических штампов.

В свою очередь пресс-спикер МИД России Мария Захарова сетует на то, что Грузия без всякой причины расширяет «антирусскую, антиабхазскую и антиосетинскую риторику», что ее власти отказываются вести конструктивный диалог с Абхазией и Южной Осетией. Честно говоря, непонятно лишь одно, когда же в Москве окончательно поймут, что реальные грузинские власти — это Келли Дегнан из американского посольства. Когда понадобилось, госпожа посол за ухо притащила правящую «Грузинскую мечту» к себе в резиденцию, усадила ее рядом с оппозицией и заставила подписать то, что сама продиктовала. Чтобы сегодня делать реальную политику, нужно Грузию признать «оккупированной страной» и иметь дело с ее гауляйтером.

Ираклий Чхеидзе

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