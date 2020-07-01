Германия назвала правильным завершение строительства «Северный поток-2»

Вадим Карасев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Правительство Германии считает правильным завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и работает по этому направлению. Об этом в среду, 1 июля, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — заявила Меркель, отметив, что в Германии проект продолжают считать экономическим, а не политическим.

Канцлер также подчеркнула, что экстерриториальные санкции, которые угрожают ввести США, «не соответствуют пониманию [вопросов] права», существующему в Германии.