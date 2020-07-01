Глава НБУ Смолий написал заявление об увольнении

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 1 июля, глава Нацбанка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию.



«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — говорится в заявлении Смолия, приведенном на странице НБУ в Facebook.

Смолий с 2014 года занимал должность заместителя председателя Национального банка. С мая 2017 года до марта 2018 исполнял обязанности главы Нацбанка. 15 марта 2018 Верховная Рада назначила Смолия главой НБУ.

17 июня Финансовый комитет Верховной Рады во время онлайн-заседание комитета поддержал проект постановления об оценке деятельности главы Нацбанка Якова Смолия.

Напомним, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева с октября 2018 года живет и работает в Лондоне. Она является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики.

