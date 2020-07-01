Государственный Исторический музей в Москве открылся для посетителей

Лидия Мартынова

Государственный Исторический музей в Москве после долгого перерыва открылся для посетителей в среду, гости могут посетить новый выставочный проект "Медики в годы войны", сообщил РИА Новости директор учреждения Алексей Левыкин.

Исторический музей, как и многие другие учреждения культуры, был закрыт для посетителей с 18 марта в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мы с нетерпением ждали этого дня - впервые за 20 лет музей столь долго был закрыт для посетителей. И в новой реальности мы стараемся быть интересными для наших посетителей - за время вынужденного карантина на сайте и медиапортале музея появились сотни новых материалов, наших посетителей ждут новые выставки, книги, образовательные проекты", - отметил Левыкин.

По его словам, посетители смогут увидеть новый выставочный проект ГИМ, подготовленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - "Медики в годы войны", который собрал материалы из фондов непосредственно Исторического музея, а также медицинских учреждений и частных собраний. Большинство материалов, в числе которых фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды, экспонируются впервые.