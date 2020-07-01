Гузеева обвинила невесту в грехе за бросание тортом в жениха

Вадим Карасев

Лариса ГузееваКадр: Давай поженимся! / YouTube

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева возмутилась действиями невесты, устроившей своеобразный сюрприз. Актриса осудила участницу за то, что та бросала тортом в жениха, и обвинила девушку в грехе. Фрагмент выпуска опубликован в Instagram-аккаунте.

После общения с ведущими 25-летняя невеста Кристина вышла на сцену в защитном костюме и предложила 32-летнему жениху Дмитрию необычное развлечение. «Дмитрий, хочу подсластить твою жизнь», — сказала участница и кинула в него торт. В результате они стали бросать друг в друга торты и пирожные.

Во время сюрприза оператор показал реакцию Гузеевой, которая с недовольством смотрела на происходящее. «Я надеюсь это была последняя ссора подобного характера», — пошутил о ситуации Дмитрий. «Это мы выпустили пар», — заметила Кристина. Жених позже признался, что сюрприз ему понравился, так как был крайне необычным.

«Честно, я не голодала в своей жизни ни одного дня. Но как это так? Это грех большой!» — возмутилась Гузеева. По словам артистки, хлеб — это труд людей, поэтому бросаться друг в друга тортами и пирожными героям программы не следовало. «Я ни разу не ханжа. И я испытываю неловкость. Но они воспитаны по-другому», — заключила ведущая.

Ранее Гузеева осудила жениха программы из-за рассказа об интервью с актером Алексеем Паниным и выражения симпатии к нему. Актриса и мужчина в итоге вступили в словесную перепалку.