Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%

Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%

Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Жители крупнейших городов России с 1 июля начнут платить за жилищно-коммунальные услуги до 7% больше, подсчитали в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

"По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%, плата за коммунальные услуги вырастет до 6% (без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды - ред.)", - рассказали в РИА Новости в ИПЕМ.

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. Исключением стал 2019 год - тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Средневзвешенный тариф на коммунальные услуги в 2020 году индексируется на 4,11%, что стало минимумом с начала применения современной модели индексации с 2015 года.


Александр Григорьев.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
Новый вид паука, напоминающего Джокера, назвали в честь Хоакина Феникса
Новый вид паука, напоминающего Джокера, назвали в честь Хоакина
Транзит российского газа через территорию Украины вырос на 50%
Транзит российского газа через территорию Украины вырос на 50%
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у
Обряды на Ивана Купала в 2020 году: ворожим на любовь, богатство и счастье
Обряды на Ивана Купала в 2020 году: ворожим на любовь, богатство
Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании
Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

В Подмосковье введут новые тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля россиянам придется больше платить за ЖКХ
СМИ: Эксперты предлагают привязать плату за коммунальные услуги к зарплате
Тарифный подарок преподнесли жителям еще одного города