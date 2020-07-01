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Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу

Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Бывший директор и участник "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в интервью StarHit заявил о нападках со стороны нового руководителя коллектива Евгения Орлова.

По его мнению, Орлов пару лет изучал схему работы шоу, после чего начал выводить активы стоимостью в сотни миллионов рублей, при этом деньги перечислялись и на счета артистов коллектива. Теперь, считает собеседник издания, гендиректор "пельменей" перешел к "рейдерской тактике" решения споров.

"Все сложные схемы наши юристы распутали, и он был уволен за нанесение ущерба. Теперь он нападает на меня, чтобы я отказался от своих требований. Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался", — сказал Нетиевский.


Он добавил, что иски в судах оказались черным пиаром для коллектива и ударили по его имиджу, а урон не компенсируется деньгами, которые Орлов "с переменным успехом пытается отыграть в судах".

# Россия
По материалам: ria.ru

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