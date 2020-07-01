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Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках

Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках
. Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах".

Так, по ее словам, Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке.

"Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают", — пояснила Хэтэуэй, работавшая с Ноланом над фильмами "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).


запланирована на 12 августа.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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