Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках

Лидия Мартынова

. Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах".

Так, по ее словам, Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке.

"Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают", — пояснила Хэтэуэй, работавшая с Ноланом над фильмами "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).

запланирована на 12 августа.