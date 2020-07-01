Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Алексей Вольцев

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.

Ранее в заседании был объявлен перерыв для того, чтобы у Порошенко и его адвокатов было время ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура вместо ареста попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.