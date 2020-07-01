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Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга

Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
США могут попробовать и ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, это будет возможностью для Китая продемонстрировать решимость защищать себя и нанести ответный удар, заявил в среду представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин.

"Если они считают, что у них недостаточно хаоса у себя в стране, если они не переживают, что от санкций они потеряют больше, чем те, против кого они направлены, если они хотят это сделать возможностью для того, чтобы сместить внимание от своего кризиса, они могут попробовать. Для нас это возможность продемонстрировать свою решимость и возможность защищать себя и нанести ответный удар", - заявил на брифинге Чжан Сяомин.

# В мире
По материалам: ria.ru

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