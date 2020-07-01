Китай предложил США «попробовать» вести санкции против Гонконга

Вадим Карасев

Фото: TYRONE SIU / Reuters

США могут попробовать вести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость. Об этом заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин, передает РИА Новости.

По его словам, если США не переживают о том, что в итоге потеряют больше чем те, на кого наложены санкции, то им стоит попытаться сделать это. Чжао Сяомин отметил, что в США могут пойти на подобные меры в попытке отвлечь внимание от своего кризиса. Он также заметил, что Китай будет не только полон решимости защищать себя, но и нанесет ответный удар.

Ранее власти Китая опубликовали подробности закона о национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 1 июля. Новый закон позволяет КНР вести следствие внутри автономного региона: там будет создано представительство китайских органов госбезопасности. Наказание за терроризм, предусмотренное по нему, — от трех лет тюрьмы до пожизненного заключения.

26 июня сообщалось, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыву автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали закон катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.