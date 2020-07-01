Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими

Алексей Вольцев

Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет намного выше, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству , сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас.

"Я прошёл посмотрел, какая у нас явка по регионам - цифры очень впечатляющие, прямо скажем. Я уверен, что, конечно же, при таких цифрах, такой явке уровень легитимности текста конституции, значение этого текста, как основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного выше", - сказал Клишас в информцентре ЦИК РФ.