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Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими

Клишас назвал цифры по явке на голосовании по поправкам впечатляющими
Цифры по явке на голосовании по конституции РФ очень впечатляющие, поэтому уровень легитимности текста конституции для всех граждан и институтов власти будет намного выше, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству , сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас.

"Я прошёл посмотрел, какая у нас явка по регионам - цифры очень впечатляющие, прямо скажем. Я уверен, что, конечно же, при таких цифрах, такой явке уровень легитимности текста конституции, значение этого текста, как основного закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного выше", - сказал Клишас в информцентре ЦИК РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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