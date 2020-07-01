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Когда будет Полнолуние и Новолуние в июле 2020 года

Когда будет Полнолуние и Новолуние в июле 2020 года

Полнолуние и Новолуние — две критические точки лунного месяца, которые провоцируют напряжение, дисгармонию и стресс. Астрологи рассказали, какие перемены нам стоит ждать в июле и как Луна повлияет на наше будущее.


Мы проводили первый летний месяц — теперь нас ждет насыщенный событиями и переменами июль. Скажем прямо, нам придется пережить два непростых дня — Полнолуние, которое в июле 2020 года совпадет с днем лунного затмения, и Новолуние. По словам астрологов, многим из нас будет непросто вести ежедневную жизнь в рамках самоограничений — одних подведут нервы, у других появятся претензии к окружающим и к жизни. Разумеется, в критические точки месяца лунная энергия находится на пике, и ей сложно управлять, но есть способ обуздать беспокойство и справиться с бесплодной тревогой, о котором расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Когда будет Полнолуние в июле 2020 года

В июле Полнолуние совпадет с лунным затмением. Оно ожидается 5 июля в 07:45 по московскому времени. Полная Луна в этот момент будет в созвездии Козерога. Астрологи сообщают, что этот день будет наполнен энергией развития и роста. Для многих это может дать толчок к началу новой жизни и активному включению в дела, ведь все задуманное пойдет в рост. Собирайте идеи и планы, закладывайте позитивную программу — и она заработает.

Самый эффективный способ поддержать внутреннюю гармонию и отличное самочувствие — осознанное, глубокое понимание своего места в жизни. В течение этих суток благоприятно просто побыть наедине с собой и подумать о своем будущем. Тот, кто честно посмотрит на свою жизнь, получит открытие новых перспектив. Астрологи советуют 5 июля прислушиваться к подсказкам Вселенной, двигаться по наитию, а также мысленно настраивать себя на дальнейший благополучный путь. Такая позиция поможет поймать вибрации везения, подключить к лунному источнику сил. Многих порадуют счастливые события, какие-то случайные разговоры с людьми, которые принесут важный смысл или окажутся решающими. Но будет и обратная сторона полной Луны: она пробудит в нас давно сдерживаемые негативные чувства, обиды, эгоизм, зависть, гнев. Такие сигналы важно отловить и пресечь, чтобы избавиться от всего, что отравляет жизнь и тяготит душу.

Когда будет Новолуние в июле 2020 года


По лунному календарю, Новолуние в июле пройдет под эгидой Рака и наступит 20 числа в 20:34 по московскому времени. Насыщенная энергетика новой Луны будет мягкой, а значит, по сравнению с Полнолунием нас ждет более спокойный и гармоничный день. Рабочие вопросы и прочие сложные дела лучше отложить и посвятить день заботе о себе и своих близких. Астрологи предупреждают о том, что выполнение рутинных, обязательных дел может тяготить. Ярче всего о себе заявит ощущение, что все идет медленно, с трудом — однако если включить внимательность, то получится разглядеть результаты и даже успех в каком-то предприятии. Спасение от хандры, которую может напустить Новолуние в Раке, можно найти в творческой работе.

Благодаря усиленной интуиции будет легко вычислить, кто для вас надежный тыл, а кто завистник. Не стоит тратить время на неприятных людей — тем более что рядом окажутся те, кто будет нуждаться в вашем внимании и заботе. Отличный результат принесут хлопоты по дому и помощь близким: 20 июля проще отказаться от какой-то дурной привычки, помочь близкому человеку начать здоровый образ жизни или оказать ему психологическую помощь. Здоровье тела, внутренний баланс, развитие интуиции, семья — чтобы достичь успеха, в расписании дня постарайтесь уделить время каждой из этих сфер.

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По материалам: dailyhoro.ru

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