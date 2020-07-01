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Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый

Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса, заявил академик РАН, заслуженный деятель науки России, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".

Однако пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации с возбудителем COVID-19, пояснил ученый.

"Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций. Хотя официально таких данных пока нет. Посмотрим, что будет происходить с COVID-19. Но, скорее всего, он повторит судьбу других четырёх коронавирусов, которые существуют в нашей популяции", — сказал Колесников.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России выявили 648 тысяч случаев заражения коронавирусом, более девяти тысяч умерли, 413 тысяч излечились.

# Россия
По материалам: ria.ru

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