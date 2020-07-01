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Крашенинников: Чтобы поправки заработали, нужно принять около 100 законов

Крашенинников: Чтобы поправки заработали, нужно принять около 100 законов

Для реализации части новых положений Конституции РФ, которые появятся в случае положительного итога сегодняшнего общероссийского голосования, нужно будет принять около 100 законов. Об этом сегодня, 1 июля, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В случае одобрения изменений президент издает указ об обнародовании Конституции Российской Федерации с внесенными поправками, — напомнил депутат. — Многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу. Но часть положений должна получить развитие в действующем законодательстве, нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Это очень много».

Он пояснил, что «разговоры, а тем более переговоры об отчуждении территорий будут вне закона», но в качестве ответственности за нарушение запрета потребуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Также нужно будет смотреть Семейный кодекс и закон об опеке и попечительстве в части полномочий органов опеки.

«Вопросы изъятия детей должны решаться только через суд, а не в административном порядке. Должна поменяться система здравоохранения, причем кардинальным образом», — резюмировал Крашенинников.

На данный момент опубликованы результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов в пяти регионах. Это Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская, Магаданская области и Еврейская автономная область (в этих субъектах поправки поддержали от 61,76% до 80,3% россиян).

Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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