Ливийские племена выступают за расширение роли России в урегулировании

Анастасия Иванова

Ливийские племена выступают за то, чтобы Россия играла еще более значимую роль в разрешении конфликта в Ливии, заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии, который поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), ас-Сенуси аль-Халик.

Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.