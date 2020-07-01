Луна в огненных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Луна, пребывая в различных Знаках Зодиака, по-разному влияет на людей. В этот раз астрологи поделятся мнением о том, что можно и что нельзя делать в моменты, когда Луна пребывает в Овне, Льве или Стрельце.

Для того, чтобы составлять полную картину дня, важно учитывать большое количество параметров. Лунный календарь поможет понять, в каких направлениях стоит приложить свои силы, чтобы обрести наилучшие результаты.

Что можно делать, когда Луна в Стрельце, Льве или Овне

Любой огненный Знак Зодиака очень хорошо сочетается с растущей Луной. В такие периоды необходимо следовать за своими амбициями и не бояться принимать важные решения. С высокой вероятностью они будут правильными и эффективными.

Даже на убывающей Луне в этих Знаках необходимо заботиться о своем будущем и прислушиваться к интуиции. Самым мощным шестое чувство будет на Луне в Стрельце. Продуктивность в работе и бизнесе становится самой высокой на Луне во Льве.

В Овне Луна обычно дает людям силы. Если на растущей фазе необходимо стремиться вперед, невзирая на препятствия, то на убывающей Луне лучше попридержать коней. Овен требует осторожности и сохранения намерений, но не немедленного их исполнения.

На Луне в огненных Знаках полезно совершать дорогостоящие приобретения. В такие периоды можно договориться о неплохой скидке, выбить наилучшие условия для сделки.

Очень хорошо на удаче и настроении скажется деловая поездка в подобные дни, особенно если Луна пребывает в Стрельце. Если приходится путешествовать и много ездить на автомобиле в дни других огненных Знаков, лучше пользоваться приметами и заговорами на удачную дорогу.

Луна в огненных Знаках — прекрасное время для первых свиданий, любовных признаний и знакомства с родителями. Иными словами, можно пробовать переводить отношения на более высокий уровень. Все должно получиться, если быть искренними друг с другом.

Полученный в эти дни негатив можно преобразовывать в физическую работу или в физические нагрузки в зале. Это прекрасные дни для занятий йогой и боевыми искусствами, бега на длинные дистанции.

Что нельзя делать на Луне в огненных Знаках Зодиака

В такие периоды ни в коем случае нельзя встревать в авантюры и рисковать. Особенно опасно это будет на Луне во Льве. Не нужно играть в казино, делать ставки, совершать необдуманные покупки.

Не стоит проводить такие дни в одиночестве. Нужно больше общаться, быть открытыми и добродушными. Легче всего это сделать на Луне в Овне. Лучше быть рядом с любимым человеком и родственниками. Ни в коем случае нельзя ограничивать близких людей и проявлять ревность. Специальные заговоры помогут бороться с этим чувством.

На Луне в огненных Знаках можно столкнуться с мощным противостоянием. Так что астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют в эти дни заводить себе новых врагов, переходить дорогу опасным людям, вступать в конфликты и ссоры. Если сделать это на Луне в Стрельце, то вероятность создания хаоса станет еще более высокой.

В большинстве случаев эксперты не рекомендуют в такие периоды заниматься домашними делами. Можно приготовить еду или выбросить мусор, но не более того. Не стоит делать то, к чему совершенно не лежит душа.

Также нельзя поступаться своими принципами. Пока царит стихия Огня, лучше не поступать наперекор самим себе. Это может привести к переживаниям и стрессам в будущем.

На горизонте могут возникнуть новые проблемы, если начать искать виновных в своих собственных проколах. Нельзя перекладывать ни на кого ответственность, так как это негативно скажется на авторитете и уважении со стороны окружающих.