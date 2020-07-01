Лунный день сегодня 1 июля 2020 года

Вадим Карасев

Начало нового месяца — это всегда начало новой жизни. Рекомендации астрологов, собранные в лунном календаре, помогут выбрать правильный путь 1 июля.

Июль начнется под эгидой Луны в Скорпионе. Пространство сегодня будет буквально пронизано энергиями созидания и внутренней силы. По возможности стоит освободить хотя бы вечер, чтобы провести его наедине с собой. Не стоит перетаскивать из прошлого груз обид и претензий к жизни. Освобождайтесь от этого: чем легче вы начнете месяц, тем свободнее будет полет.

Фаза Луны: 10-11 лунные сутки. Сегодня практичность и дотошность сочетаются с тонким чутьем. Растущая Луна в Скорпионе способствует поиску новой информации и переосмыслению уже имеющейся: можно заметить детали, которые в другое время ускользали, или подсказки для распутывания интриг и расшифровки загадок.

Магнитные бури: на 1 июля метеорологи не прогнозируют серьезных вспышек на Солнце, а значит, магнитной бури можно не опасаться.

Благоприятные дела 1 июня:

решение затянувшихся проблем;привлечение любви;глубокая искренность;трудолюбие;саморазвитие;свидания, встречи с друзьями, визиты в гости.

Опасности и риски 1 июня:

Домашние дела при Луне в Скорпионе

бесцеремонность, недостаток такта;переоценка себя и своих возможностей;выяснение отношений;лесть, критика, осуждение.

Если есть возможность, обязательно проветрите помещение и протрите пыль. Приток свежего воздуха принесет в жизнь свежий ветер счастливых перемен. Близится энергетический пик, и лунное затмение 5 июля совсем не за горами. Уже сейчас можно переделать множество дел по дому, однако если ваши приоритеты лежат в другой области, стоит направить силы туда.

Внешний вид по лунному календарю

В эти лунные сутки нелишним будет усилить благоприятную энергетику Скорпиона. Сделать это помогут оттенки красного и оранжевого. Струящиеся ткани, необычные стилистические решения окажутся отличным выбором на сегодня.

Работа и деньги в среду

В плане дел и работы многих ждет плодотворный день, когда свои творческие порывы можно превратить во вполне осязаемый доход, а работе воображения придать материальную форму. Все части пазла сложатся для того, чтобы мы смогли воспользоваться возможностью проявить себя и получить признание. Обстоятельства сложатся в вашу пользу, если вы настроите себя на борьбу и не отступите ни на шаг от задуманного.

Рука об руку с карьерными успехами будет идти финансовая удача. Есть все предпосылки для привлечения денег. Кроме того, удачно пройдут любые сделки с недвижимостью и собственностью. А если ничего подобного в ваших планах не значится, то смело можно тратиться на собственные нужды.

Любовь и отношения сегодня

На первый план выходят личные интересы. Возрастут эгоизм и стремление навязать свою волю другим, что может вылиться в споры, ссоры и необдуманные поступки. Желательно не сходить с проторенной колеи, меньше обращать внимания на бытовые мелочи и снизить требовательность к близким. Если же в отношениях вы переживаете не самые лучшие времена, найдите немного времени, хотя бы 20 минут, и проанализируйте ситуацию наедине с собой. Решение обязательно придет к вам, так как интуиция в эти лунные сутки будет на высоте.

Настроение и здоровье 1 июля

Луна в Скорпионе навязывает эгоизм, поэтому любые раздражающие мелочи и упущения собственной выгоды могут вызывать приступы злости, раздражительности и головной боли. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше отдыхать, слушать приятную музыку и работать над собой. В насыщенном рабочем графике постарайтесь не забывать и о своем здоровье. В зоне риска также глаза. Берегите их от чрезмерного напряжения, солнца и воды. При работе за компьютером чаще делайте перерывы.