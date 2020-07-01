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Меркель назвала правильным завершение строительства СП-2

Меркель назвала правильным завершение строительства СП-2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство поддерживает завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Кабинет министров предпринимает усилия по поддержке проекта.

Как сообщает ТАСС, Меркель подчеркнула: СП-2 – не политический, а экономический проект с политическими аспектами. При этом она поддержала сохранение роли Украины в качестве транзитного государства.

"Мы думаем, что завершить его – правильно, и в этом духе мы работаем", – сказала она.

Комментируя возможные новые санкции США против "Северного потока-2", немецкий лидер назвала их "несоответствующими пониманию права, существующему в Германии".

1 июля была названа сумма финансовых потерь от политики Соединенных Штатов относительно СП-2.

Немецкие СМИ ранее посчитали, что второй "Северный поток" уже нельзя окончательно остановить. При этом в Германии звучат голоса, называющие новые попытки США заблокировать СП-2, вмешательством в суверенитет Европы – к такой позиции присоединился и бывший канцлер Герхард Шредер.

СП-2 предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie.

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По материалам: uposters.ru

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