Международная платежная система прекратит внутренние переводы в России

Вадим Карасев

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Международная платежная система PayPal с августа откажется от внутренних переводов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо компании Центробанку.

Отмечается, что PayPal пошла на такой шаг из-за смены бизнес-модели в России. В прошлом году прибыль компании по внутрироссийским операциям составила 4 процента. Из письма регулятору также следует, что компания сфокусируется на трансграничных операциях российских пользователей по отправке и получению платежей. При этом московский офис PayPal будет сохранен.

Позднее в российском представительстве PayPal опровергли информацию об отказе от внутренних переводов, сообщает РИА Новости. «PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские. Такой официальной информации не было», — заявили в компании.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Она работает более чем в 200 странах мира.