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Microsoft покинул глава Xbox Live

Microsoft покинул глава Xbox Live
Компанию Microsoft продолжают покидать ветераны, причастные к развитию видеоигрового направления. Так, 30 июня о своем уходе объявил глава Xbox Live Дэн МакКаллок.
МакКаллок работал над развитием платформы Xbox в течение 15 лет. Несмотря на проблемы c Xbox One, именно игровые сервисы Microsoft продолжали уверенно расти, создав фундамент для выхода Xbox за пределы консолей.
"У меня появилось так много друзей, я многое узнал и по-настоящему получал удовольствие от работы. Я рад новым возможностям для своей карьеры, о которых объявлю совсем скоро, вы все будете в полном восторге", - сообщил топ-менеджер.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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