Минск и Москва не комментируют последнюю встречу Путина и Лукашенко

Анастасия Иванова

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время мероприятий, посвященных открытию Ржевского мемориала, обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Об этом 30 июня сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть», — сказала она.

При этом она не уточнила подробности встречи, а итоговых заявлений ни с одной из сторон не последовало.

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин 30 июня приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области России. Перед поездкой белорусский лидер заявлял, что намерен обсудить с президентом России ситуацию с вмешательством извне в белорусские президентские выборы, которые пройдут 9 августа.