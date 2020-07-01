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Мишустин проголосовал по поправкам и прокомментировал свой выбор

Мишустин проголосовал по поправкам и прокомментировал свой выборФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, проголосовал по поправкам к Конституции и прокомментировал свой выбор словами о будущем страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства пришел на столичный избирательный участок №90, который располагается примерно в 300 метрах от Дома правительства.

«Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей», — сказал он.

Ранее участие в голосовании по поправкам принял президент Владимир Путин. Ранее он призвал граждан проголосовать и заверил, что любые изменения могут быть внесены в основной закон страны только с их одобрения.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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