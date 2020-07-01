Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента

Анастасия Иванова

Сторонники правоцентристской оппозиционной группы Андриана Канду Pro Moldova предприняли попытку ворваться в здание администрации президента Молдавии. 1 июля они пикетировали резиденцию главы государства, утверждая, что на ее территории силой удерживают их коллегу Штефана Гацкана.

Накануне Гацкан объявил, что покидает фракцию партии социалистов в парламенте и присоединяется к Pro Moldova. Канду утверждает, что из-за этого депутат был похищен группой социалистов, которые, удерживая его в парламенте, вынудили подписать заявление об отказе от депутатского мандата. После его якобы перевезли в здание президентуры, где скрывают по настоящее время.

Когда из ворот резиденции главы государства выезжала служебная машина, представители Pro Moldova попытались проникнуть на территорию, но были остановлены сотрудниками полиции. При этом пострадал депутат Владимир Чеботарь, который непосредственно препятствовал выезду автомобиля, в результате чего оказался на его капоте.

Позже на своей странице в соцсетях Штефан Гацкан разместил видеообращение, в котором отметил, что находится со своей семьей и что его свободе, жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Я просто некоторое время не буду общаться с друзьями, буду без общения, потому что мне нужна реабилитация», — сказал Гацкан.

Комментируя это видеопослание, Владимир Чеботарь заявил, что, «по всей вероятности, Гацкана заставили наговорить текст на камеру».

«Гацкана вытащили с другой стороны здания, как мы и думали. Его отвезли в поле и заставили сказать, что у него все хорошо, пока его машина стоит здесь на стоянке парламента. Большое счастье, что он здоров. Мы уже поняли, как работает этот режим и как он может заставить людей принимать решения против их воли, когда угрожают жизни жены и детей. Вчера Гацкан отправил жалобу в прокуратуру по этому поводу. Это видео с полей с виноградниками — ни что иное как попытка выйти из этой ситуации», — подчеркнул парламентарий.

В президентуре на это ответили, что на территории комплекса сегодня Штефана Гацкана не было и призвали депутатов Pro Moldova не устраивать шоу.

ИА Newstes сообщало, что бывшие коллеги по партии Штефана Гацкана его решение покинуть политформирование назвали «очередным актом политической проституции», утверждая, что за этот шаг стоящий за Pro Moldova экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (скрывается от обвинения в отмывании денег и узурпации власти) предложил Гацкану $ 1,2 млн. Тогда группа социалистов организовала протест у дома Гацкана, требуя его отставки и извинений перед избирателями.

Депутат пожаловался в Генеральную прокуратуру на шантаж и угрозы, а также призвал своих бывших однопартийцев не преследовать его и семью, мотивируя на определенные решения.

Тем не менее утром 1 июля он подал заявление спикеру парламента Зинаиде Гречаной о сложении с себя депутатских полномочий. Пресс-служба ПСРМ объяснила, что Штефан Гацкан решил полностью посвятить себя врачебной практике, отметив, что он остается в рядах социалистов и будет активно применять «свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов в сфере здравоохранения».