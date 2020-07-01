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На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Печальную новость сообщила его супруга Ирина Хонда.

30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все,

— написала она в Фейсбуке.


Ирина уточнила, что артист умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19. Где и когда пройдет церемония прощания с Проскуриным, пока неизвестно.


Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена". Помимо этого актер сыграл Василия Вожеватова в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс", капитана Александра Блинова в "Выйти замуж за капитана", братьев-близнецов Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

В разные года заслуженный артист РСФСР работал в "Ленкоме" и театре имени М.Н. Ермоловой.

Приносим соболезнования родным и близким Виктора Проскурина.

Первым новостью поделился блогер boobooka.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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