На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин

Вадим Карасев

Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Печальную новость сообщила его супруга Ирина Хонда.

30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все,

— написала она в Фейсбуке.





Ирина уточнила, что артист умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19. Где и когда пройдет церемония прощания с Проскуриным, пока неизвестно.





Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена". Помимо этого актер сыграл Василия Вожеватова в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс", капитана Александра Блинова в "Выйти замуж за капитана", братьев-близнецов Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

В разные года заслуженный артист РСФСР работал в "Ленкоме" и театре имени М.Н. Ермоловой.

Приносим соболезнования родным и близким Виктора Проскурина.

Первым новостью поделился блогер boobooka.