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На Дону жителям старше 65 лет продлили запрет на работу

На Дону жителям старше 65 лет продлили запрет на работу

В Ростовской области власти продлили работодателям запрет на привлечение к трудовой деятельности работающих граждан старше шестидесяти пяти лет. Запрет будет действовать до двенадцатого июля.

Соответствующее распоряжение тридцатого июня подписал глава Ростовской области Василий Голубев.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что запрет губернатора позволяет работающим лицам, достигшим 65-летнего возраста и старше, получать пособие по временной нетрудоспособности вплоть до указанной в распоряжении даты — 12 июля.

В тексте сообщения также отмечается, что запрет донского губернатора относится не ко всем 65-летним трудоспособным гражданам, есть категории людей, на которых этот запрет не распространяется, например, медицинские работники.

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По материалам: u-f.ru

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