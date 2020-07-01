На солнечной стороне: 7 самых модных оправ этого лета

Вадим Карасев

Солнцезащитные очки — маленькая, но очень важная деталь любого образа. Недооценивать ее влияние явно не стоит — правильно подобранная форма и эффектная оправа могут сделать хитом даже самый скромный образ. Так что следить за актуальными трендами определенно выгодно, особенно если не хочется разоряться на полностью новый сезонный гардероб. Рассказываем, к каким актуальным моделям очков стоит присмотреться сейчас, когда, наконец, можно отправиться в отпуск.

На цепи

Цепи в этом сезоне определенно хит, и речь не только об украшениях. Эта деталь стала главным акцентом и в других аксессуарах, вроде обуви или сумок. Конечно, и очки этот тренд не миновал.





Джиджи ХадидЛеони ХаннеКаролин Даур

К тому же мода на солнцезащитные очки в этом году подвержена определенному влиянию ретро, ну а цепочка — это, пожалуй, лучший способ добавить винтажный штрих. В стритстайле и на подиуме мы чаще видели массивные цепи, но на самом деле выбор гораздо шире — актуальными будут и тонкие цепочки, и плетения из бисера или бусин.





Маргарет Куэлли в кампании ChanelПоказ Gucci

Не может не радовать и то, что индустрия моды наконец-то порадовала нас не просто ярким, но и практичным трендом — сколько очков будут спасены от падения!

"Бабушкин" стиль

Говоря о влиянии ретро, нельзя не упомянуть и еще один весомый тренд этого летнего сезона — крупные очки в толстой оправе. Особенно в почете черепаховая расцветка и оттенки коричневого цвета — то, что будет напоминать традиционную роговую оправу.





Кайя Гербер на показе Versace

Выбирать стоит оправы с квадратными стеклами, а также слегка закругленными углами — это самые модные варианты, ну а вдохновляться, конечно, 60-ми и 70-ми годами: комбинировать такие очки смело можно с вещами в стиле сафари, денимом и этникой.





Фото из модного журнала 70-х годов

При выборе стоит, однако, помнить, что очки оверсайз больше походят на удлиненную форму лица с резкими чертами — такая форма как раз позволяет их сгладить.





"Кошачий глаз" 2.0

Если некоторые тренды из прошлого возвращаются к нам практически в неизменном виде, то другие, наоборот, получают новое прочтение, а дизайнеры стараются комбинировать стиль былой эпохи с новой модой. Настоящее перерождение в этом сезоне переживает классический силуэт "кошачий глаз" — один из самых элегантных фасонов.





Показ Alexandre Vauthier

Выделить можно три главных преобразования, на которые стоит обратить особое внимание, если хочется "оживить" классику. Дизайнеры поработали над геометрией оправы, а также предложили более разнообразное декоративное оформление.





Показ Anna SuiПоказ Bottega VenetaПоказ Proenza Schouler

Со щитом

Строгие линии и эффектный образ? Две эти характеристики легко уживаются в следующем тренде этого лета — очках с прямым верхом в спортивном стиле и с широкими линзами. Уместны будут и так называемые очки-маски (по-английски эта модель называется shield — "щит").





Виктория БекхэмКим Кардашьян

В моду они вошли еще в прошлом году, но, кажется, пик востребованности явно переживут этим летом, ведь эпидемиологическая обстановка пока оставляет в силе прежние рекомендации о максимальной защите лица и слизистых. Пример можно брать с Ким Кардашьян и Виктории Бекхэм — они обожают этот фасон.





Жизнь в сине-зеленом цвете

В прошлом году в тренде были цветные линзы оранжевого или теплого розового оттенка. В этом сезоне цветные линзы не теряют своей актуальности, но на первый план выходят холодный синий оттенок и зеленый цвет.

Не будем забывать, что классический синий был объявлен и цветом года по версии Pantone. Стоит присмотреться и к оттенкам фиолетового или градиента с использованием этих двух ведущих тонов.





Показ Stella McCartneyПоказ Hugo BossПоказ Missoni





Показ GivenchyПоказ Tory Burch

Полупрозрачные оправы

Любители минимализма оценят этот тренд лета — на фоне других он выглядит почти нейтральным, особенно если выбирать действительно прозрачные оправы. Такой вариант подойдет и тем, кому нужны модные, но все-таки универсальные очки.





Показ BurberryПоказ Valentino

Фасон не испортит формальный образ, и в то же время отлично дополнит более выразительный наряд для вечеринки. К тому же на подиуме мы видим самые разные варианты оправ — от оверсайза до не перестающих быть актуальными удлиненных горизонтальных оправ.





Показ Stella McCartney

Сложная геометрия

Креативность в этом сезоне в почете! Чем оригинальнее будут ваши очки, тем лучше. Нестандартные и сложные геометрические формы только приветствуются. Треугольники, трапеции и даже шестиугольники — доказывать их популярность даже не придется, это аксиома, которую нам представили на подиуме самые разные дизайнеры.





Показ Off-WhiteПоказ Paco Rabanne





Показ DiorПоказ Emporio ArmaniПоказ Self-Portrait

А вы за эксперименты или за классику?