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Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию

Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ было организовано на хорошем уровне, несмотря на относительно новый формат процесса, большая часть поступающих сообщений касались именно организационных вопросов, которые не влияют на ход голосования, сообщили РИА Новости наблюдатели.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований. Все коллеги, кто наблюдал, участвовал в работе, признают, что очень четко был организован весь процесс, несмотря на те новеллы, которые впервые в интересах избирателей были введены – это и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно, и по месту нахождения, все это было сделано ради здоровья граждан", - рассказал координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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