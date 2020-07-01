Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
"Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований. Все коллеги, кто наблюдал, участвовал в работе, признают, что очень четко был организован весь процесс, несмотря на те новеллы, которые впервые в интересах избирателей были введены – это и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно, и по месту нахождения, все это было сделано ради здоровья граждан", - рассказал координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.